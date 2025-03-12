Продолжение мадридского дерби и супершанс для Зинченко: полное расписание матчей среды в Лиге чемпионов

12 марта в Лиге чемпионов будут сыграны заключительные ответные матчи 1/8 финала. Восемь клубов, среди которых мадридский "Реал" Андрея Лунина и лондонский "Арсенал" Александра Зинченко, разыграют последние путевки в четвертьфинал. По итогам игрового дня окончательно определятся все пары следующей стадии турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

В противостояниях на данном этапе соревнований принимают участие восемь лучших команд по итогам лигового турнира - они попали в 1/8 напрямую. С ними играют восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву. Первыми на поле выйдут футболисты французского "Лилля" и немецкой "Боруссии" из Дортмунда.

В 22:00 начнутся еще три поединка. В Лондоне местный "Арсенал" встретится с нидерландским ПСВ. В другом английском городе - Бирмингеме, "Астон Вилла" будет противостоять бельгийскому "Брюгге". А в столице Испании продолжат выяснять отношения два местных гранда - "Атлетико" и "Реал".

Все игры покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Трансляция вечерних встреч начнется с предматчевой студии в 21:00.

Перечень матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов:

19:45, "Лилль" - "Боруссия" Д (первый матч - 1:1)

22:00, "Арсенал" - ПСВ (первый матч - 7:1)

22:00, "Астон Вилла" - "Брюгге" (первый матч - 3:1)

22:00, "Атлетико" - "Реал" (первый матч - 1:2)

Анонс матчей 12 марта

"Лилль" - "Боруссия". Результат первого матча (1:1) не дает ни одной из сторон преимущества. Специалисты и букмекеры чуть более склонны к "Боруссии". Но это будет встреча примерно равных команд. И в таком случае фактор своего поля и поддержка собственных болельщиков могут сыграть решающую роль.

"Арсенал" - ПСВ. В боксе борьбу в этой паре давно уже остановили бы, отдав "канонирам" победу с явным преимуществом. В футболе - приходится играть никому не нужные 90 минут. У наставника "Арсенала" Микеля Артеты будет отличная возможность проверить в деле игроков ротации и резерва. Это значит, что хорошие шансы начать поединок в старте и провести на поле достаточно времени имеет Зинченко.

"Астон Вилла" - "Брюгге". Подопечные Унаи Эмери также привезли из Бенилюкса результат, позволяющий чувствовать себя спокойно. Не 7:1, как "канониры", но и 3:1 гостевого преимущества - вполне достаточно для спокойного матча дома. "Брюгге" способен на сюрпризы, но отыграть такой счет не сможет.

"Атлетико" - "Реал". "Матрасники" еще никогда не проходили "Реал" в еврокубках. Сейчас есть шанс, хотя поражение неделю назад задачу усложняет. У "Реала" вернется в ворота Тибо Куртуа. Выйдет на поле в старте и Килан Мбаппе. Участие француза было под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Но футболист прошел медосмотр, который особых проблем у него не выявил.