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Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 27 вересня

Фото: Португальські зірки готові до зустрічі з Іспанією (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Дев'ятьма матчами в трьох дивізіонах закриють у вівторок 6-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Усі поєдинки футбольного вечора стартують о 21:45. Ще 18 національних команд зіграють останній матч у групах другого розіграшу Ліги націй.

У Бразі відбудеться центральний поєдинок вечора. До збірної Португалії в гості завітають іспанці. Переможець двобою пройде у "фінал чотирьох" турніру. У паралельному ж матчі квартету A2 швейцарці приймуть збірну Чехії.

Тим часом у Дивізіоні B визначаться володарі двох путівок в елітний "клуб" на сезон 2024/25. Зокрема, збірна України зустрінеться з шотландцями в Кракові, а норвезька збірна приймуть Сербію в Осло. Інші ж поєдинки турнірної інтриги фактично позбавлені.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі Ліги націй:

  • Португалія – Іспанія, 21:45
  • Швейцарія – Чехія, 21:45
  • Ірландія – Вірменія, 21:45
  • Україна – Шотландія, 21:45
  • Албанія – Ісландія, 21:45
  • Норвегія – Сербія, 21:45
  • Швеція – Словенія, 21:45
  • Греція – Північна Ірландія, 21:45
  • Косово – Кіпр, 21:45

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних України та Шотландії в рамках Ліги націй.

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