RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 27 сентября

Фото: Португальские звезды готовы к встрече с Испанией (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Девятью матчами в трех дивизионах закроют во вторник 6-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Все поединки футбольного вечера стартуют в 21:45. Еще 18 национальных команд сыграют последний матч в группах второго розыгрыша Лиги наций.

В Браге состоится центральный поединок вечера. В сборную Португалии в гости приедут испанцы. Победитель поединка пройдет в "финал четырех" турнира. В параллельном матче квартета A2 швейцарцы примут сборную Чехии.

Тем временем в Дивизионе B определятся обладатели двух путевок в элитный "клуб" на сезон 2024/25. В частности, сборная Украины встретится с шотландцами в Кракове, а норвежская сборная примет Сербию в Осло. Остальные же поединки турнирной интриги фактически лишены.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире.

К слову, ранее подготовили анонс поединка сборных Украины и Шотландии в рамках Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортугалияСборная ИспанииЛига наций