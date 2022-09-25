Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 25 вересня

Старт ігрового дня запланований на 16:00. У цей час розпочнеться двобій Андорри та Латвії в Дивізіоні D, а також інший поєдинок квартету – молдовани приймуть збірну Ліхтенштейну в Кишиневі.

Ще два матчі відбудуться о 19-й. У групі C3 збірна Азербайджану зустрінеться з Казахстаном, а словацька команда протистоятиме збірній Білорусі. Центральний поєдинок вечора відбудеться в Амстердамі, де Нідерланди приймуть збірну Нідерландів. Цікавим стане і двобій Данії з Францією.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком матчу білоруської збірної.

Перелік матчів неділі в 6-му турі Ліги націй: