UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 25 вересня

Фото: Збірна Нідерландів протистоятиме бельгійцям в Амстердамі (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Десятьма матчами в трьох дивізіонах розпочнеться в неділю 6-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Старт ігрового дня запланований на 16:00. У цей час розпочнеться двобій Андорри та Латвії в Дивізіоні D, а також інший поєдинок квартету – молдовани приймуть збірну Ліхтенштейну в Кишиневі.

Ще два матчі відбудуться о 19-й. У групі C3 збірна Азербайджану зустрінеться з Казахстаном, а словацька команда протистоятиме збірній Білорусі. Центральний поєдинок вечора відбудеться в Амстердамі, де Нідерланди приймуть збірну Нідерландів. Цікавим стане і двобій Данії з Францією.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком матчу білоруської збірної.

Перелік матчів неділі в 6-му турі Ліги націй:

  • Андорра – Латвія, 16:00
  • Молдова – Ліхтенштейн, 16:00
  • Азербайджан – Казахстан, 19:00
  • Словаччина – Білорусь, 19:00
  • Австрія – Хорватія, 21:45
  • Данія – Франція, 21:45
  • Нідерланди – Бельгія, 21:45
  • Уельс – Польща, 21:45
  • Люксембург – Литва, 21:45
  • Фарерські острови – Туреччина, 21:45

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЛіга націй