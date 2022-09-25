Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 25 сентября

Старт игрового дня запланирован на 16:00. В это время начнется поединок Андорры и Латвии в Дивизионе D, а также другой поединок квартета – молдаване примут сборную Лихтенштейна в Кишиневе.

Еще два матча состоятся в 19.00. В группе C3 сборная Азербайджана встретится с Казахстаном, а словацкая команда будет противостоять сборной Беларуси. Центральный поединок вечера состоится в Амстердаме, где Нидерланды примут сборную Нидерландов. Интересным станет и поединок Дании с Францией.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением матча белорусской сборной.

Список матчей воскресенья в 6-м туре Лиги наций: