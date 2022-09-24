Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 24 вересня
Вісьмома матчами в трьох дивізіонах продовжиться у суботу 5-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ігровий день продовжиться о 19:00 в Белфасті та Любляні. Там збірні Північної Ірландії та Словенії приймуть команди Косова та Норвегії відповідно.
Центральний матч вечора пройде в Сарагосі. Іспанська збірна на місцевій арені в рамках матчу групи A2 зустрінеться зі Швейцарією. У паралельному поєдинку квартету збірну Чехії у Празі проекзаменують португальці.
Важливий для долі збірної України матч відбудеться у Глазго. Там Шотландія прийме збірну Ірландії. Для "синьо-жовтих" найкращим варіантом стане перемога футболістів зі Смарагдового острова. Шотландці ж залишаються конкурентом у боротьбі за перемогу в групі B2 і підвищення в класі.
Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.
Перелік матчів суботи в 5-му турі Ліги націй:
- Північна Ірландія – Косово, 19:00
- Словенія – Норвегія, 19:00
- Шотландія – Ірландія, 21:45
- Кіпр – Греція, 21:45
- Іспанія – Швейцарія, 21:45
- Чехія – Португалія, 21:45
- Ізраїль – Албанія, 21:45
- Сербія – Швеція, 21:45
До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.