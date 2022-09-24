ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 24 вересня

Новость на русском →
Європа, Субота 24 вересня 2022 18:15
Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 24 вересня Фото: Збірна Іспанії у доброму гуморі підійшла до матчу зі Швейцарією (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами в трьох дивізіонах продовжиться у суботу 5-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Ігровий день продовжиться о 19:00 в Белфасті та Любляні. Там збірні Північної Ірландії та Словенії приймуть команди Косова та Норвегії відповідно.

Центральний матч вечора пройде в Сарагосі. Іспанська збірна на місцевій арені в рамках матчу групи A2 зустрінеться зі Швейцарією. У паралельному поєдинку квартету збірну Чехії у Празі проекзаменують португальці.

Важливий для долі збірної України матч відбудеться у Глазго. Там Шотландія прийме збірну Ірландії. Для "синьо-жовтих" найкращим варіантом стане перемога футболістів зі Смарагдового острова. Шотландці ж залишаються конкурентом у боротьбі за перемогу в групі B2 і підвищення в класі.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів суботи в 5-му турі Ліги націй:

  • Північна Ірландія – Косово, 19:00
  • Словенія – Норвегія, 19:00
  • Шотландія – Ірландія, 21:45
  • Кіпр – Греція, 21:45
  • Іспанія – Швейцарія, 21:45
  • Чехія – Португалія, 21:45
  • Ізраїль – Албанія, 21:45
  • Сербія – Швеція, 21:45

Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 24 вересня

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Іспанії Ліга націй
NEWS
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю