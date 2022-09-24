Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 24 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ігровий день продовжиться о 19:00 в Белфасті та Любляні. Там збірні Північної Ірландії та Словенії приймуть команди Косова та Норвегії відповідно.

Центральний матч вечора пройде в Сарагосі. Іспанська збірна на місцевій арені в рамках матчу групи A2 зустрінеться зі Швейцарією. У паралельному поєдинку квартету збірну Чехії у Празі проекзаменують португальці.

Важливий для долі збірної України матч відбудеться у Глазго. Там Шотландія прийме збірну Ірландії. Для "синьо-жовтих" найкращим варіантом стане перемога футболістів зі Смарагдового острова. Шотландці ж залишаються конкурентом у боротьбі за перемогу в групі B2 і підвищення в класі.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі.

Перелік матчів суботи в 5-му турі Ліги націй: