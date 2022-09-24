Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 24 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Игровой день продлится в 19:00 в Белфасте и Любляне. Там сборные Северной Ирландии и Словении примут команды Косово и Норвегии соответственно.

Центральный матч вечера пройдет в Сарагосе. Испанская сборная на местном стадионе в рамках матча группы A2 встретится со Швейцарией. В параллельном поединке квартета сборную Чехии в Праге проэкзаменуют португальцы.

Важный для судьбы сборной Украины матч состоится в Глазго. Там Шотландия примет сборную Ирландии. Для "сине-желтых" лучшим вариантом станет победа футболистов с Изумрудного острова. Шотландцы же остаются конкурентом в борьбе за победу в группе B2 и повышение в классе.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире.

Список матчей субботы в 5-м туре Лиги наций: