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Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 24 сентября

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Европа, Суббота 24 сентября 2022 18:15
Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 24 сентября Фото: Сборная Испании в хорошем настроении подошла к матчу со Швейцарией (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами в трех дивизионах продолжатся в субботу 5-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Игровой день продлится в 19:00 в Белфасте и Любляне. Там сборные Северной Ирландии и Словении примут команды Косово и Норвегии соответственно.

Центральный матч вечера пройдет в Сарагосе. Испанская сборная на местном стадионе в рамках матча группы A2 встретится со Швейцарией. В параллельном поединке квартета сборную Чехии в Праге проэкзаменуют португальцы.

Важный для судьбы сборной Украины матч состоится в Глазго. Там Шотландия примет сборную Ирландии. Для "сине-желтых" лучшим вариантом станет победа футболистов с Изумрудного острова. Шотландцы же остаются конкурентом в борьбе за победу в группе B2 и повышение в классе.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире.

Список матчей субботы в 5-м туре Лиги наций:

  • Северная Ирландия – Косово, 19:00
  • Словения – Норвегия, 19:00
  • Шотландия – Ирландия, 21:45
  • Кипр – Греция, 21:45
  • Испания – Швейцария, 21:45
  • Чехия – Португалия, 21:45
  • Израиль – Албания, 21:45
  • Сербия – Швеция, 21:45

Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 24 сентября

К слову, украинская сборная разгромила Армению на выезде и набрала 10 очков в группе Лиги наций.

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