Продовження Ліги націй 18 листопада: повний розклад матчів понеділка

У рамках 6-го туру змагань команди однієї групи гратимуть матчі паралельно. Як наслідок, усі поєдинки понеділка розпочнуться о 21:45 за київським часом.

У квартеті A1 збірна Португалії гостюватиме в Хорватії, а національна команда Польщі прийме Шотландію. Натомість у групі A4 збірна Іспанії прийме Швейцарію, а Сербія зустрінеться з національною командою Данією. Путівки в чветьфінал Ліги націй наразі завоювали піренейські збірні.

Визначать фінальне становище команд і в двох квартетах Дивізіону C. У групі C2 Косово прийме збірну Литви, а національна команда Румунії зустрінеться з Кіпром. Тим часом у групі C3 Болгарія прийме збірну Білорусі, а національна команда Люксембургу протистоятиме Північній Ірландії.

Нарешті в Дивізіоні D збірна Сан-Марино позмагається за підвищення в класі з Ліхтенштейном. Наразі апеннінці мають 4 очки в активі та на два пункти відстають від Гібралтару. Друга перемога над "червоно-синіми" гарантовано виведе санмаринців у Дивізіон C.

Усі поєдинки на території України, окрім матчу союзниці країни-агресорки, покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Безкоштовно в цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" транслюватиме поєдинок польської збірної проти "Тартанової армії".

Топ-3 матчі 18 листопада в Лізі націй

Підопічні Міхала Пробєжа перед фінальним туром ідуть третіми в квартеті. Однак, "Кадра" ще може впасти на четверту позицію. Збірна Шотландії, на відміну від поляків, зберегла шанси на вихід навіть у чвертьфінал турніру. Для цього "Тартанова армія" зобов'язана перемагати національну команду Польщі та сподіватися на паралельну перемогу збірної Португалії над Хорватією.

Ці команди зустрінуться в Спліті. Роналду та компанія завчасно вийшли в плей-офф змагань, тож Роберто Мартінес може піти на кадрові експерименти. Тренерський штаб надав додатковий відпочинок і 5-разовому володарю "Золотого м'яча", і низці його партнерів (Фернандеш, Сілва, Нету). Щоправда, навіть резервному складу Португалії позаздрять десятки національних команд.

У власних ногах тримають долю серби. Балканська команда може пробитися в 1/4 фіналу Ліги націй в разі домашньої перемоги над Данією. Наразі гості збірної Сербії випереджають їх на два пункти. Отже, підопічним Браяна Рімера достатньо зіграти внічию в Лесковаці. Однак, домашні трибуни точно поженуть "білих орлів" уперед і даватимуть заряд усі 90 хвилин.