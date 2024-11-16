Продовження Ліги націй 16 листопада: повний розклад матчів суботи

Нинішній сезон Ліги націй УЄФА продовжиться дев'ятьма поєдинками 5-го туру в низці європейських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ігровий день розпочнеться в Баку. О 16-й годині за київським часом там розпочнеться матч збірної Азербайджану проти Естонії.
Чотири поєдинки запланували на 19:00. Національна команда Грузії прийме Україну, а Туреччина протистоятиме збірній Уельсу. Тим часом Чорногорія зустрінеться з національною командою Ісландії, а збірна Молдови гостюватиме в Андоррі.
На 22:00 призначили ще чотири матчі. У групі A3 Нідерланди проекзаменують національну команду Угорщини, а збірна Німеччини прийме Боснію і Герцеговину. Тим часом у кватеті B1 перетнуться конкуренти України – національна команда Албанії зустрінеться з Чехією. Збірна Швеції позмагається за лідерство в групі C1 зі Словаччиною.
Офіційний транслятор турніру на території України – платформа MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. У цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватиме матч збірної України, а також протистояння шведів і словаків.
Перелік матчів суботи в 5-му турі Ліги націй 2024/25:
Збірна Нідерландів після веселого старту проти боснійців (5:2) забуксувала та взяла всього 2 очки в трьох поєдинках. Як наслідок, Угорщина наздогнала "ораньє". Тепер в очному протистоянні команди визначать другого після німецької збірної претендента на плей-офф від групи. Команда Рональда Кумана повинна не програти та обов'язково перемагати збірну Боснії у фінальному турі.
Албанці в листопаді мають два домашніх поєдинки. Така перевага робить "орлів" міні-фаворитом на підвищення в класі. Першим суперником стане проміжний лідер квартету B1. Збірна Чехії набрала всього на один пункт більше (7 очок) і прагне відчепити балканців від перегонів. Українським "синьо-жовтим" підійде перемога Албанії за умови перемог команди Сергія Реброва в Батумі та Тірані.
Швеція впродовж осені намагається довести, що потрапила в Дивізіон C випадково. Скандинави здобули три перемоги та не зазнали жодної поразки в чотирьох турах. Та футбольна спокута команди Йона-Даля Томассона буде неповноцінною без перемоги над збірною Словаччини. Тим більше, "соколи" набрали ті ж 10 пунктів і прагнуть вибити лідерське крісло з-під інших "синьо-жовтих".
До слова, вранці підготували анонс поєдинку Грузії та України в групі Ліги націй.
Нагадаємо, напередодні збірна Косова зірвала матч проти Румунії в Дивізіоні C турніру.
Окрім того, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.
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