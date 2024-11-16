Продовження Ліги націй 16 листопада: повний розклад матчів суботи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ігровий день розпочнеться в Баку. О 16-й годині за київським часом там розпочнеться матч збірної Азербайджану проти Естонії.

Чотири поєдинки запланували на 19:00. Національна команда Грузії прийме Україну, а Туреччина протистоятиме збірній Уельсу. Тим часом Чорногорія зустрінеться з національною командою Ісландії, а збірна Молдови гостюватиме в Андоррі.

На 22:00 призначили ще чотири матчі. У групі A3 Нідерланди проекзаменують національну команду Угорщини, а збірна Німеччини прийме Боснію і Герцеговину. Тим часом у кватеті B1 перетнуться конкуренти України – національна команда Албанії зустрінеться з Чехією. Збірна Швеції позмагається за лідерство в групі C1 зі Словаччиною.

Офіційний транслятор турніру на території України – платформа MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. У цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватиме матч збірної України, а також протистояння шведів і словаків.

Перелік матчів суботи в 5-му турі Ліги націй 2024/25:

Азербайджан – Естонія, 16:00

Грузія – Україна, 19:00

Туреччина – Уельс, 19:00

Чорногорія – Ісландія, 19:00

Андорра – Молдова, 19:00

Нідерланди – Угорщина, 21:45

Німеччина – Боснія і Герцеговина, 21:45

Албанія – Чехія, 21:45

Швеція – Словаччина, 21:45

Топ-3 матчі 16 листопада в Лізі націй

Збірна Нідерландів після веселого старту проти боснійців (5:2) забуксувала та взяла всього 2 очки в трьох поєдинках. Як наслідок, Угорщина наздогнала "ораньє". Тепер в очному протистоянні команди визначать другого після німецької збірної претендента на плей-офф від групи. Команда Рональда Кумана повинна не програти та обов'язково перемагати збірну Боснії у фінальному турі.

Албанці в листопаді мають два домашніх поєдинки. Така перевага робить "орлів" міні-фаворитом на підвищення в класі. Першим суперником стане проміжний лідер квартету B1. Збірна Чехії набрала всього на один пункт більше (7 очок) і прагне відчепити балканців від перегонів. Українським "синьо-жовтим" підійде перемога Албанії за умови перемог команди Сергія Реброва в Батумі та Тірані.

Швеція впродовж осені намагається довести, що потрапила в Дивізіон C випадково. Скандинави здобули три перемоги та не зазнали жодної поразки в чотирьох турах. Та футбольна спокута команди Йона-Даля Томассона буде неповноцінною без перемоги над збірною Словаччини. Тим більше, "соколи" набрали ті ж 10 пунктів і прагнуть вибити лідерське крісло з-під інших "синьо-жовтих".