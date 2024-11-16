Продолжение Лиги наций 16 ноября: полное расписание матчей субботы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Игровой день начнется в Баку. В 16 часов по киевскому времени там начнется матч сборной Азербайджана против Эстонии.

Четыре поединка запланировали на 19:00. Национальная команда Грузии примет Украину, а Турция будет противостоять сборной Уэльса. Тем временем Черногория встретится с национальной командой Исландии, а сборная Молдовы будет гостить в Андорре.

На 22:00 назначили еще четыре матча. В группе A3 Нидерланды проэкзаменуют национальную команду Венгрии, а сборная Германии примет Боснию и Герцеговину. Тем временем в квете B1 пересекутся конкуренты Украины – национальная команда Албании встретится с Чехией. Сборная Швеции сразится за лидерство в группе C1 со Словакией.

Официальный транслятор турнира на территории Украины – платформа MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. В цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" будет бесплатно транслировать матч сборной Украины, а также противостояние шведов и словаков.

Список матчей субботы в 5-м туре Лиги наций 2024/25:

Азербайджан – Эстония, 16:00

Грузия – Украина, 19:00

Турция – Уэльс, 19:00

Черногория – Исландия, 19:00

Андорра – Молдова, 19:00

Нидерланды – Венгрия, 21:45

Германия – Босния и Герцеговина, 21:45

Албания – Чехия, 21:45

Швеция – Словакия, 21:45

Топ-3 матча 16 ноября в Лиге наций

Сборная Нидерландов после веселого старта против боснийцев (5:2) забуксовала и взяла всего 2 очка в трех поединках. Как следствие, Венгрия догнала "оранье". Теперь в очном противостоянии команды определят второго после немецкой сборной претендента на плей-офф от группы. Команда Рональда Кумана должна не проиграть и обязательно побеждать сборную Боснии в финальном туре.

У албанцев в ноябре два домашних поединка. Такое преимущество делает "орлов" мини-фаворитом на повышение в классе. Первым соперником станет промежуточный лидер квартета B1. Сборная Чехии набрала всего на один пункт больше (7 очков) и стремится отцепить балканцев от гонки. Украинским "сине-желтым" подойдет победа Албании при победе команды Сергея Реброва в Батуми и Тиране.

Швеция в течение осени пытается доказать, что попала в Дивизион C случайно. Скандинавы одержали три победы и не потерпели ни одного поражения в четырех турах. Но футбольное искупление команды Йона-Даля Томассона будет неполноценным без победы над сборной Словакии. Тем более "соколы" набрали те же 10 пунктов и стремятся выбить лидерское кресло из-под других "сине-желтых".