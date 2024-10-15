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Продовження Ліги націй 15 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Фото: Кріштіану Роналду приїхав на Туманний Альбіон (x.com/selecaoportugal)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур четвертого сезону Ліги націй УЄФА завершиться вісьмома матчами в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Стартовий свисток у всіх матчах прозвучить о 21:45 за київським часом. Змагатимуться команди двох із чотирьох ліг турніру.

У рамках Дивізіону A збірна Іспанії прийме Сербію, а національна команда Польщі зустрінеться з Хорватією. Натомість збірна Швейцарії протистоятиме Данії, а національна команда Португалії гостюватиме в Шотландії. Ще чотири поєдинки відбудуться в Дивізіоні C.

Збірна Білорусі на нейтральному полі прийме Люксембург. Тим часом національна команда Косова зустрінеться з Кіпром на виїзді. Збірна Литви протистоятиме Румунії вдома, а національна команда Болгарії гратиме проти Північної Ірландії у гостях.

Платформа MEGOGO – офіційний транслятор на території України – покаже всі поєдинки, окрім зустрічі союзниці країни-агресорки проти Люксембургу. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватиме в цифровому мовленні T2 матч польської збірної проти хорватів.

Перелік матчів вівторка в 4-му турі Ліги націй 2024/25:

  • Іспанія – Сербія, 21:45
  • Польща – Хорватія, 21:45
  • Швейцарія – Данія, 21:45
  • Шотландія – Португалія, 21:45
  • Білорусь – Люксембург, 21:45
  • Кіпр – Косово, 21:45
  • Литва – Румунія, 21:45
  • Північна Ірландія – Болгарія, 21:45

 

До слова, напередодні Україна зіграла внічию зі збірною Чехії у польському Вроцлаві.

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