Продовження Ліги націй 15 жовтня: повний розклад матчів вівторка
Черговий тур четвертого сезону Ліги націй УЄФА завершиться вісьмома матчами в низці європейських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Стартовий свисток у всіх матчах прозвучить о 21:45 за київським часом. Змагатимуться команди двох із чотирьох ліг турніру.
У рамках Дивізіону A збірна Іспанії прийме Сербію, а національна команда Польщі зустрінеться з Хорватією. Натомість збірна Швейцарії протистоятиме Данії, а національна команда Португалії гостюватиме в Шотландії. Ще чотири поєдинки відбудуться в Дивізіоні C.
Збірна Білорусі на нейтральному полі прийме Люксембург. Тим часом національна команда Косова зустрінеться з Кіпром на виїзді. Збірна Литви протистоятиме Румунії вдома, а національна команда Болгарії гратиме проти Північної Ірландії у гостях.
Платформа MEGOGO – офіційний транслятор на території України – покаже всі поєдинки, окрім зустрічі союзниці країни-агресорки проти Люксембургу. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватиме в цифровому мовленні T2 матч польської збірної проти хорватів.
Перелік матчів вівторка в 4-му турі Ліги націй 2024/25:
- Іспанія – Сербія, 21:45
- Польща – Хорватія, 21:45
- Швейцарія – Данія, 21:45
- Шотландія – Португалія, 21:45
- Білорусь – Люксембург, 21:45
- Кіпр – Косово, 21:45
- Литва – Румунія, 21:45
- Північна Ірландія – Болгарія, 21:45
До слова, напередодні Україна зіграла внічию зі збірною Чехії у польському Вроцлаві.
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