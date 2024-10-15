Продовження Ліги націй 15 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Стартовий свисток у всіх матчах прозвучить о 21:45 за київським часом. Змагатимуться команди двох із чотирьох ліг турніру.

У рамках Дивізіону A збірна Іспанії прийме Сербію, а національна команда Польщі зустрінеться з Хорватією. Натомість збірна Швейцарії протистоятиме Данії, а національна команда Португалії гостюватиме в Шотландії. Ще чотири поєдинки відбудуться в Дивізіоні C.

Збірна Білорусі на нейтральному полі прийме Люксембург. Тим часом національна команда Косова зустрінеться з Кіпром на виїзді. Збірна Литви протистоятиме Румунії вдома, а національна команда Болгарії гратиме проти Північної Ірландії у гостях.

Платформа MEGOGO – офіційний транслятор на території України – покаже всі поєдинки, окрім зустрічі союзниці країни-агресорки проти Люксембургу. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватиме в цифровому мовленні T2 матч польської збірної проти хорватів.

Перелік матчів вівторка в 4-му турі Ліги націй 2024/25: