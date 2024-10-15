Продолжение Лиги наций 15 октября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Стартовый свисток во всех матчах прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Созтязаться будут команды двух из четырех лиг турнира.

В рамках Дивизиона A сборная Испании примет Сербию, а национальная команда Польши встретится с Хорватией. Сборная Швейцарии будет противостоять Дании, а национальная команда Португалии будет гостить в Шотландии. Еще четыре поединка состоятся в Дивизионе C.

Сборная Беларуси на нейтральном поле примет Люксембург. Тем временем национальная команда Косово встретится с Кипром на выезде. Сборная Литвы будет противостоять Румынии дома, а национальная команда Болгарии сыграет против Северной Ирландии в гостях.

Платформа MEGOGO – официальный транслятор на территории Украины – покажет все поединки, кроме встречи союзника страны-агрессора против Люксембурга. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно будет транслировать в цифровом вещании T2 матч польской сборной против хорватов.

Список матчей вторника в 4-м туре Лиги наций 2024/25: