Продолжение Лиги наций 15 октября: полное расписание матчей вторника
Очередной тур четвертого сезона Лиги наций УЕФА завершится восемью матчами в ряде европейских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Стартовый свисток во всех матчах прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Созтязаться будут команды двух из четырех лиг турнира.
В рамках Дивизиона A сборная Испании примет Сербию, а национальная команда Польши встретится с Хорватией. Сборная Швейцарии будет противостоять Дании, а национальная команда Португалии будет гостить в Шотландии. Еще четыре поединка состоятся в Дивизионе C.
Сборная Беларуси на нейтральном поле примет Люксембург. Тем временем национальная команда Косово встретится с Кипром на выезде. Сборная Литвы будет противостоять Румынии дома, а национальная команда Болгарии сыграет против Северной Ирландии в гостях.
Платформа MEGOGO – официальный транслятор на территории Украины – покажет все поединки, кроме встречи союзника страны-агрессора против Люксембурга. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно будет транслировать в цифровом вещании T2 матч польской сборной против хорватов.
Список матчей вторника в 4-м туре Лиги наций 2024/25:
- Испания – Сербия, 21:45
- Польша – Хорватия, 21:45
- Швейцария – Дания, 21:45
- Шотландия – Португалия, 21:45
- Беларусь – Люксембург, 21:45
- Кипр – Косово, 21:45
- Литва – Румыния, 21:45
- Северная Ирландия – Болгария, 21:45
К слову, накануне Украина сыграла вничью со сборной Чехии в польском Вроцлаве.
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