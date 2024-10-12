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Продовження Ліги націй 12 жовтня: повний розклад матчів суботи

Субота 12 жовтня 2024 11:59
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Продовження Ліги націй 12 жовтня: повний розклад матчів суботи Фото: Збірна Іспанії слухає тренерські настанови (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Четвертий сезон Ліги націй УЄФА продовжиться вісьмома поєдинками в різних місцях Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розпочнеться ігровий день о 16:00 за київським часом. Збірна Литви зустрінеться з Косово. Натомість о 19-й годині національна команда Хорватії прийме Шотландію, а збірна Болгарії протистоятиме Люксембургу.

Ще п'ять поєдинків призначили на 22:00. У рамках Дивізіону A Іспанія проекзаменує національну команду Данії, а збірна Польщі прийме Португалію. Тим часом національна команда Сербії протистоятиме Швейцарії.

Збірна Білорусі в Дивізіоні C зустрінеться з Північною Ірландією. Цей матч відбудеться на нейтральному полі – в угорському Залаегерсегу. Натомість Кіпр прийме національну команду Румунії в Ларнаці.

Офіційний транслятор на території України – медіасервіс MEGOGO – покаже всі поєдинки, окрім зустрічі за участі союзниці країни-агресорки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч Литви проти збірної Косова телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів суботи в 3-му турі Ліги націй 2024/25:

  • Литва – Косово, 16:00
  • Хорватія – Шотландія, 19:00
  • Болгарія – Люксембург, 19:00
  • Іспанія – Данія, 21:45
  • Польща – Португалія, 21:45
  • Сербія – Швейцарія, 21:45
  • Білорусь – Північна Ірландія, 21:45
  • Кіпр – Румунія, 21:45

Продовження Ліги націй 12 жовтня: повний розклад матчів суботи

До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Грузії в Лізі націй.

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