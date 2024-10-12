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Продолжение Лиги наций 12 октября: полное расписание матчей субботы

Суббота 12 октября 2024 11:59
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Продолжение Лиги наций 12 октября: полное расписание матчей субботы Фото: Сборная Испании слушает тренерские наставления (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый сезон Лиги наций УЕФА продолжится восемью поединками в разных местах Старого света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Начнется игровой день в 16:00 по киевскому времени. Сборная Литвы встретится с Косово. В свою очередь в 19 часов национальная команда Хорватии примет Шотландию, а сборная Болгарии будет противостоять Люксембургу.

Еще пять поединков были назначены на 22:00. В рамках Дивизиона A Испания проэкзаменует национальную команду Дании, а сборная Польши примет Португалию. Тем временем национальная команда Сербии будет противостоять Швейцарии.

Сборная Беларуси в Дивизионе C встретится с Северной Ирландией. Этот матч состоится на нейтральном поле – в венгерском Залаэгерсеге. Кипр же примет национальную команду Румынии в Ларнаке.

Официальный транслятор на территории Украины – медиасервис MEGOGO – покажет все поединки, кроме встречи с участием союзника страны-агрессора. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч Литвы против сборной Косово телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей субботы в 3-м туре Лиги наций 2024/25:

  • Литва – Косово, 16:00
  • Хорватия – Шотландия, 19:00
  • Болгария – Люксембург, 19:00
  • Испания – Дания, 21:45
  • Польша – Португалия, 21:45
  • Сербия – Швейцария, 21:45
  • Беларусь – Северная Ирландия, 21:45
  • Кипр – Румыния, 21:45

Продолжение Лиги наций 12 октября: полное расписание матчей субботы

К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Грузии в Лиге наций.

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