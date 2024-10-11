Продовження Ліги націй 11 жовтня: повний розклад матчів п'ятниці

Новий ігровий день третього туру розпочнеться о 19:00 за київським часом. Збірна Естонії в Таллінні прийме Азербайджан.

Ще сім поєдинків запланували на 22:00. У рамках Дивізіону A національна команда Німеччини гостюватиме в Боснії і Герцеговині, а збірна Угорщини зустрінеться з Нідерландами. Тим часом національна команда Ісландії на острові прийме Уельс у групі B4.

Збірна Туреччини проекзаменує Чорногорію в Самсуні, а національна команда України в польській Познані прийме Грузію. У групі "синьо-жовтих" збірна Чехії зустрінеться з Албанією. Національна команда Словаччини в Братиславі прийме Швецію.

Офіційний транслятор на території України – медіасервіс MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 безкоштовно покажуть матч національної команди України проти збірної Грузії телеканали "Суспільне" (регіональні) та "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів п'ятниці в 3-му турі Ліги націй 2024/25: