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Продолжение Лиги наций 11 октября: полное расписание матчей пятницы

Фото: "Оранжевые" приехали в Будапешт (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2024/25 Лиги наций УЕФА продолжится восемью поединками в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Новый игровой день третьего тура начнется в 19:00 по киевскому времени. Сборная Эстонии в Таллинне примет Азербайджан.

Еще семь поединков запланировано на 22:00. В рамках Дивизиона A национальная команда Германии будет гостить в Боснии и Герцеговине, а сборная Венгрии встретится с Нидерландами. Тем временем национальная команда Исландии на острове примет Уэльс в группе B4.

Сборная Турции проэкзаменует Черногорию в Самсуне, а национальная команда Украины в польской Познани примет Грузию. В группе "сине-желтых" сборная Чехии встретится с Албанией. Национальная команда Словакии в Братиславе примет Швецию.

Официальный транслятор на территории Украины – медиасервис MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 бесплатно покажут матч национальной команды Украины против сборной Грузии телеканалы "Суспильне" (региональные) и "MEGOGO Спорт".

Список матчей пятницы в 3-м туре Лиги наций 2024/25:

  • Эстония – Азербайджан, 19:00
  • Босния и Герцеговина – Германия, 21:45
  • Венгрия – Нидерланды, 21:45
  • Исландия – Уэльс, 21:45
  • Турция – Черногория, 21:45
  • Украина – Грузия, 21:45
  • Чехия – Албания, 21:45
  • Словакия – Швеция, 21:45

 

К слову, ранее подготовили анонс поединка Украины и Грузии в Лиге наций.

Напомним, накануне Англия потерпела поражение от сборной Греции в Лиге наций.

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