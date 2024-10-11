Продолжение Лиги наций 11 октября: полное расписание матчей пятницы

Новый игровой день третьего тура начнется в 19:00 по киевскому времени. Сборная Эстонии в Таллинне примет Азербайджан.

Еще семь поединков запланировано на 22:00. В рамках Дивизиона A национальная команда Германии будет гостить в Боснии и Герцеговине, а сборная Венгрии встретится с Нидерландами. Тем временем национальная команда Исландии на острове примет Уэльс в группе B4.

Сборная Турции проэкзаменует Черногорию в Самсуне, а национальная команда Украины в польской Познани примет Грузию. В группе "сине-желтых" сборная Чехии встретится с Албанией. Национальная команда Словакии в Братиславе примет Швецию.

Официальный транслятор на территории Украины – медиасервис MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 бесплатно покажут матч национальной команды Украины против сборной Грузии телеканалы "Суспильне" (региональные) и "MEGOGO Спорт".

Список матчей пятницы в 3-м туре Лиги наций 2024/25: