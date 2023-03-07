Продовження Ліги чемпіонів 7-8 березня: повний розклад матчів вівторка та середи

Увага футбольної Європи 7 березня буде прикута до Лісабона та Лондона. Там визначаться володарі перших двох путівок у чвертьфінал головного єврокубка.

До португальської столиці на зустріч із місцевою "Бенфікою" прибув "Брюгге". Бельгійці поступилися у домашньому матчі (0:2) та виглядають аутсайдером протистояння. Утім, на груповому етапі брюггинці зуміли викинути за борт Ліги чемпіонів "Байєр" і мадридський "Атлетіко".

Центральний матч дня відбудеться на "Стемфорд Брідж". Там "Челсі" Михайла Мудрика намагатиметься відігратися після виїзної поразки в Дортмунді. "Боруссія" прилетіла на Туманний Альбіон із невеликим гандикапом – вдома "джмелі" мінімально перемогли.

Відкрите питання щодо переможця і в дуелях середи. "Тоттенхем" мінімально програв "Мілану" на виїзді, тож намагатиметься реабілітуватися на рідній арені. Натомість "Баварія" здобула важливу перевагу в один м'яч у Парижі та буде фаворитом матчу-відповіді проти ПСЖ.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 7-8 березня :