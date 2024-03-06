ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження Ліги чемпіонів 6 березня: повний розклад матчів середи

Манчестер, Середа 06 березня 2024 11:00
UA EN RU
Продовження Ліги чемпіонів 6 березня: повний розклад матчів середи Фото: Ерлінг Холанд готовий до нових бомбардирських подвигів (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

У середу розіграш Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться двома матчами-відповідями 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Поєдинки відбудуться в Манчестері та Мадриді. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

На Альбіоні "Манчестер Сіті" прийме данський "Копенгаген". На виїзді "містяни" здобули комфортну перемогу (3:1) з голами Де Брюйне, Сілви та Фодена. Єдиний м'яч у складі "левів" оформив Маттссон.

Натомість у столиці Іспанії зійдуться "Реал" і німецький РБ "Лейпциг". Два тижні тому "вершкові" мінімально перемогли в гостях. Тоді героєм мадридців став Діас, який відзначився на старті другої половини.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Манчестер Сіті" – "Копенгаген", 22:00
  • "Реал" – РБ "Лейпциг", 22:00

До слова, напередодні "Баварія" вдома розгромила "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Копенгаген Лейпциг Манчестер Сити Ліга чемпіонів
NEWS
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію