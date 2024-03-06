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"Баварія" з розгромом "Лаціо" вийшла в 1/4 фіналу, ПСЖ склав компанію: огляд Ліги чемпіонів

Середа 06 березня 2024 09:29
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"Баварія" з розгромом "Лаціо" вийшла в 1/4 фіналу, ПСЖ склав компанію: огляд Ліги чемпіонів Фото: Мюнхенці помстилися за невдачу в Римі (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" і французький "Парі Сен-Жермен" стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів 2023/24. Натомість римський "Лаціо" та іспанський "Реал Сосьєдад" покидають турнір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Баварія" – "Лаціо" – 3:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Кейн, 38, 66, Мюллєр, 45+2

"Реал Сосьєдад" – ПСЖ – 1:2 (0:2)

Голи: Меріно, 89 – Мбаппе, 15, 56

Після мінімальної поразки на виїзді "Баварія" взялася до справи зі стартових хвилин. Утім, римляни стійко оборонялися, а часом гостям відверто щастило. Фарт закінчився під завісу першого тайму. Відкрив рахунок Кейн, який головою підправив м'яч у ворота після спроби Геррейро.

Подвоїв перевагу мюнхенців Мюллєр. Перед перервою він головою замкнув гострий простріл Де Лігта після кутового. Добив же "Лаціо" в другій половині Кейн. Англійський форвард зіграв на добиванні після пострілу Сане. "Орли" відповісти бодай одним м'ячем не змогли.

Тим часом у Сан-Себастьяні Мбаппе фактично зняв усі запитання щодо володаря путівки в чвертьфінал уже на 15-й хвилині. Він у межах штрафного підлаштував м'яч під удар правою і поцілив у дальній кут. А на старті другого тайму форвард оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч.

"Сосьєдад" спромігся на гол престижу. На передостанній хвилині основного часу відзначився Меріно. Він ударом із льоту метрів із десяти завершив затяжку атаку господарів поля. Проте, далі йде "Парі Сен-Жермен", а жеребкування стадії 1/4 фіналу заплановане на 15 березня.

До слова, напередодні розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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