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Продолжение Лиги чемпионов 6 марта: полное расписание матчей среды

Манчестер, Среда 06 марта 2024 11:00
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Продолжение Лиги чемпионов 6 марта: полное расписание матчей среды Фото: Эрлинг Холанд готов к новым бомбардирским подвигам (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

В среду розыгрыш Лиги чемпионов 2023/24 продолжится двумя ответными матчами 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Поединки состоятся в Манчестере и Мадриде. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

На Альбионе "Манчестер Сити" примет датский "Копенгаген". На выезде "горожане" одержали комфортную победу (3:1) с голами Де Брюйне, Силвы и Фодена. Единственный мяч в составе "львов" оформил Маттссон.

В свою очередь в столице Испании сойдутся "Реал" и немецкий РБ "Лейпциг". Две недели назад "сливочные" минимально победили в гостях. Тогда героем мадридцев стал Диас, отличившийся на старте второй половины.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Манчестер Сити" – "Копенгаген", 22:00
  • "Реал" – РБ "Лейпциг", 22:00

К слову, накануне "Бавария" дома разгромила "Лацио" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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