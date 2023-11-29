Продовження Ліги чемпіонів 29 листопада: повний розклад матчів середи

Два поєдинки чергового ігрового дня заплановані на 19:45 за київським часом. У турецькому Стамбулі "Галатасарай" прийме англійський "Манчестер Юнайтед", а на Піренеях "Севілья" зустрінеться з нідерландським ПСВ.

Решта матчів розпочнеться о 22:00. Центральний поєдинок вечора відбудеться в Мадриді, де "Реал" протистоятиме чемпіону Італії – "Наполі". Натомість лондонський "Арсенал" зустрінеться з французьким "Лансом", "Баварія" з Мюнхена прийме данський "Копенгаген", а "Бенфіка" в Лісабоні – міланський "Інтер".

Поїхав до Португалії берлінський "Уніон", де зустрінеться з "Брагою". Тим часом "Реал Сосьєдад" протистоятиме в Сан-Себастьяні австрійському "Зальцбургу". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: