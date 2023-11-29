Продолжение Лиги чемпионов 29 ноября: полное расписание матчей среды

Два поединка очередного игрового дня запланированы на 19:45 по киевскому времени. В турецком Стамбуле "Галатасарай" примет английский "Манчестер Юнайтед", а на Пиренеях "Севилья" встретится с нидерландским ПСВ.

Остальные матчи начнутся в 22:00. Центральный поединок вечера состоится в Мадриде, где "Реал" будет противостоять чемпиону Италии – "Наполи". В то же время лондонский "Арсенал" встретится с французским "Лансом", "Бавария" из Мюнхена примет датский "Копенгаген", а "Бенфика" в Лиссабоне – миланский "Интер".

Уехал в Португалию и берлинский "Унион", где встретится с "Брагой". Тем временем "Реал Сосьедад" будет противостоять в Сан-Себастьяне австрийскому "Зальцбургу". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов: