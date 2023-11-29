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Продолжение Лиги чемпионов 29 ноября: полное расписание матчей среды

Фото: Тандем "Интера" – Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 продолжится в среду восемью матчами в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Два поединка очередного игрового дня запланированы на 19:45 по киевскому времени. В турецком Стамбуле "Галатасарай" примет английский "Манчестер Юнайтед", а на Пиренеях "Севилья" встретится с нидерландским ПСВ.

Остальные матчи начнутся в 22:00. Центральный поединок вечера состоится в Мадриде, где "Реал" будет противостоять чемпиону Италии – "Наполи". В то же время лондонский "Арсенал" встретится с французским "Лансом", "Бавария" из Мюнхена примет датский "Копенгаген", а "Бенфика" в Лиссабоне – миланский "Интер".

Уехал в Португалию и берлинский "Унион", где встретится с "Брагой". Тем временем "Реал Сосьедад" будет противостоять в Сан-Себастьяне австрийскому "Зальцбургу". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед", 19:45
  • "Севилья" – ПСВ, 19:45
  • "Арсенал" – "Ланс", 22:00
  • "Бавария" – "Копенгаген", 22:00
  • "Бенфика" – "Интер", 22:00
  • "Брага" – "Унион", 22:00
  • "Реал" – "Наполи", 22:00
  • "Реал Сосьедад" – "Зальцбург", 22:00

 

К слову, накануне "Шахтер" обыграл "Антверпен" дома и обеспечил еврокубки весной.

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