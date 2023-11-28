Продовження Ліги чемпіонів 28 листопада: повний розклад матчів вівторка
Передостанній тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок вісьмома матчами в різних куточках Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Черговий ігровий день основної сітки головного єврокубка розпочнеться двома поєдинками о 19:45 за київським часом. Римський "Лаціо" на домашній арені прийме "Селтік" із Шотландії, а донецький "Шахтар" у німецькому Гамбурзі зустрінеться з бельгійським "Антверпеном".
Центральний матч вечора запланований на 22:00. Французький "Парі Сен-Жермен" намагатиметься реабілітуватися за розгром від англійського "Ньюкасла" на виїзді. Натомість італійський "Мілан" прийме "Боруссію" з Дортмунда, "Барселона" протистоятиме "Порту", а німецький РБ "Лейпциг" завітав у гості до англійського "Манчестер Сіті".
Роттердамський "Фейєнорд" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" вдома. Тим часом швейцарський "Янг Бойз" прийме "Црвену Звезду" з Белграда. Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Перелік матчів вівторка в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Лаціо" – "Селтік", 19:45
- "Шахтар" – "Антверпен", 19:45
- "Барселона" – "Порту", 22:00
- "Манчестер Сіті" – РБ "Лейпциг", 22:00
- "Мілан" – "Боруссія" Д, 22:00
- ПСЖ – "Ньюкасл", 22:00
- "Фейєнорд" – "Атлетіко", 22:00
- "Янг Бойз" – "Црвена Звезда", 22:00
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Антверпена" в групі Ліги чемпіонів.
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