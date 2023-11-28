Продолжение Лиги чемпионов 28 ноября: полное расписание матчей вторника
Предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 начнется во вторник восемью матчами в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Очередной игровой день основной сетки главного еврокубка начнется двумя поединками в 19:45 по киевскому времени. Римский "Лацио" на домашней арене примет "Селтик" из Шотландии, а донецкий "Шахтер" в немецком Гамбурге встретится с бельгийским "Антверпеном".
Центральный матч вечера запланирован на 22:00. Французский "Пари Сен-Жермен" постарается реабилитироваться за разгром от английского "Ньюкасла" на выезде. Зато итальянский "Милан" примет "Боруссию" из Дортмунда, "Барселона" будет противостоять "Порту", а немецкий РБ "Лейпциг" приехал в гости к английскому "Манчестер Сити".
Роттердамский "Фейеноорд" встретится с мадридским "Атлетико" дома. Тем временем швейцарский "Янг Бойз" примет "Црвену Звезду" из Белграда. Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.
Список матчей вторника в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
- "Лацио" – "Селтик", 19:45
- "Шахтер" – "Антверпен", 19:45
- "Барселона" – "Порту", 22:00
- "Манчестер Сити" – РБ "Лейпциг", 22:00
- "Милан" – "Боруссия" Д, 22:00
- ПСЖ – "Ньюкасл", 22:00
- "Фейеноорд" – "Атлетико", 22:00
- "Янг Бойз" – "Црвена Звезда", 22:00
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Антверпена" в группе Лиги чемпионов.
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