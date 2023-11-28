Продолжение Лиги чемпионов 28 ноября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Очередной игровой день основной сетки главного еврокубка начнется двумя поединками в 19:45 по киевскому времени. Римский "Лацио" на домашней арене примет "Селтик" из Шотландии, а донецкий "Шахтер" в немецком Гамбурге встретится с бельгийским "Антверпеном".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. Французский "Пари Сен-Жермен" постарается реабилитироваться за разгром от английского "Ньюкасла" на выезде. Зато итальянский "Милан" примет "Боруссию" из Дортмунда, "Барселона" будет противостоять "Порту", а немецкий РБ "Лейпциг" приехал в гости к английскому "Манчестер Сити".

Роттердамский "Фейеноорд" встретится с мадридским "Атлетико" дома. Тем временем швейцарский "Янг Бойз" примет "Црвену Звезду" из Белграда. Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов: