Продовження Ліги чемпіонів 26 жовтня: повний розклад матчів середи
Вісьмома матчами у середу продовжиться п'ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Другий день 5-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. До Бельгії на зустріч із "Брюгге" завітав "Порту", а в Мілані місцевий "Інтер" зустрінеться з пльзенською "Вікторією".
Центральний матч вечора запланований на 22:00 у Барселоні. Тамтешні "блаугранас" приймуть мюнхенську "Баварію". Натомість до Неаполя приїхав шотландський "Рейнджерс", а в Амстердамі "Аякс" зустрінеться з "Ліверпулем".
У Мадриді "Атлетіко" зіграє проти леверкузенського "Байєра", а в британській столиці "Тоттенхем" поміряється силами з лісабонським "Спортінгом". Нарешті в німецькому Франкфурті "Айнтрахт" протистоятиме марсельському "Олімпіку".
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.
Перелік матчів середи в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Брюгге" – "Порту", 19:45
- "Інтер" – "Вікторія" Пльзень, 19:45
- "Наполі" – "Рейнджерс", 22:00
- "Аякс" – "Ліверпуль", 22:00
- "Атлетіко" – "Байєр", 22:00
- "Барселона" – "Баварія", 22:00
- "Тоттенхем" – "Спортінг", 22:00
- "Айнтрахт" – "Марсель", 22:00
До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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