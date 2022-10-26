Продовження Ліги чемпіонів 26 жовтня: повний розклад матчів середи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Другий день 5-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. До Бельгії на зустріч із "Брюгге" завітав "Порту", а в Мілані місцевий "Інтер" зустрінеться з пльзенською "Вікторією".

Центральний матч вечора запланований на 22:00 у Барселоні. Тамтешні "блаугранас" приймуть мюнхенську "Баварію". Натомість до Неаполя приїхав шотландський "Рейнджерс", а в Амстердамі "Аякс" зустрінеться з "Ліверпулем".

У Мадриді "Атлетіко" зіграє проти леверкузенського "Байєра", а в британській столиці "Тоттенхем" поміряється силами з лісабонським "Спортінгом". Нарешті в німецькому Франкфурті "Айнтрахт" протистоятиме марсельському "Олімпіку".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: