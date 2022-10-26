Продолжение Лиги чемпионов 26 октября: полное расписание матчей среды
Восемью матчами в среду продолжится пятый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Второй день 5-го тура основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. В Бельгию на встречу с "Брюгге" пожаловал "Порту", а в Милане местный "Интер" встретится с пльзенской "Викторией".
Центральный матч вечера запланирован на 22:00 в Барселоне. Местные "блаугранас" примут мюнхенскую "Баварию". В Неаполь приехал шотландский "Рейнджерс", а в Амстердаме "Аякс" встретится с "Ливерпулем".
В Мадриде "Атлетико" сыграет против леверкузенского "Байера", а в британской столице "Тоттенхэм" померяется силами с лиссабонским "Спортингом". Наконец в немецком Франкфурте "Айнтрахт" будет противостоять марсельскому "Олимпику".
Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.
Список матчей среды в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
- "Брюгге" – "Порту", 19:45
- "Интер" – "Виктория" Пльзень, 19:45
- "Наполи" – "Рейнджерс", 22:00
- "Аякс" – "Ливерпуль", 22:00
- "Атлетико" – "Байер", 22:00
- "Барселона" – "Бавария", 22:00
- "Тоттенхэм" – "Спортинг", 22:00
- "Айнтрахт" – "Марсель", 22:00
К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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