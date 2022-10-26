Продолжение Лиги чемпионов 26 октября: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Второй день 5-го тура основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. В Бельгию на встречу с "Брюгге" пожаловал "Порту", а в Милане местный "Интер" встретится с пльзенской "Викторией".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00 в Барселоне. Местные "блаугранас" примут мюнхенскую "Баварию". В Неаполь приехал шотландский "Рейнджерс", а в Амстердаме "Аякс" встретится с "Ливерпулем".

В Мадриде "Атлетико" сыграет против леверкузенского "Байера", а в британской столице "Тоттенхэм" померяется силами с лиссабонским "Спортингом". Наконец в немецком Франкфурте "Айнтрахт" будет противостоять марсельскому "Олимпику".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей среды в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов: