Продовження Ліги чемпіонів 21 лютого: повний розклад матчів середи

На стадії 1/8 фіналу стартують чемпіони Італії та Іспанії, а також віце-чемпіони Португалії та Англії. Обидва матчі заплановані на 22:00 за київським часом.

На Апеннінах зустрінуться дві команди культового Дієго Марадони. У гості до "Наполі" завітала іспанська "Барселона". Каталонці на груповому етапі стали переможцями квартету з "Порту", донецьким "Шахтарем" і бельгійським "Антверпеном". Натомість неаолітанці поступилися лише мадридському "Реалу".

Тим часом у Португалії "Порту" прийме лондонський "Арсенал". Британські "каноніри" виграли групу, де в опонентах були нідерландський ПСВ, французький "Ланс" та іспанська "Севілья". Українець Олександр Зінченко пропустить поєдинок через ушкодження.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: