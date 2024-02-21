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"Інтер" дотиснув "Атлетіко", ПСВ вирвав нічию у "Боруссії" Д: огляд Ліги чемпіонів

Європа, Середа 21 лютого 2024 09:44
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"Інтер" дотиснув "Атлетіко", ПСВ вирвав нічию у "Боруссії" Д: огляд Ліги чемпіонів Фото: Марко Арнаутовіч (у центрі) приніс перемогу "нерадзуррі" (twitter.com/Inter_en)
Автор: Антон Федорців

Другий тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочався матчами в Мілані та Ейндховені. Смак перемоги відчув лише міланський "Інтер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Інтер" – "Атлетіко" – 1:0

Гол: Арнаутовіч, 79

ПСВ – "Боруссія" Д – 1:1

Голи: де Йонг, 56 (пенальті) – Мален, 24

У першій половині на "Джузеппе Меацца" команди обмінялися напівнагодами. Зокрема, мадридець Ліно не докрутив м'яч у дальній кут, а міланець Мартінес пробив вище воріт із-за меж штрафного. А згодом останній відправив м'яч у руки Облаку.

Після перерви нападник "Інтера" Арнаутовіч не зміг акцентовано пробити після прострілу. Натомість Ліно знову з кількох метрів не влучив у площину воріт. Вирішальним же став момент на 79-й хвилині – Мартінес не зміг переграти кіпера в стрімкій атаці, але Арнаутовіч результативно зіграв на добиванні.

Натомість на нідерландській землі команди обмінялися голами до та після перерви. У першій половині рахунок відкрили дортмундці. У зразковій атаці "джмелів" Мален прийняв м'яч перед штрафним, хитнув оборонця і класним пострілом від поперечини відкрив рахунок.

ПСВ відігрався у другому таймі. Капітан "червоно-білих" де Йонг упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол ветерана "Боруссії" Хуммельса. Більше команди не забивали. Доля путівки в чвертьфінал вирішиться в Дортмунді.

До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.

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