Продолжение Лиги чемпионов 21 февраля: полное расписание матчей среды

На стадии 1/8 финала стартуют чемпионы Италии и Испании, а также вице-чемпионы Португалии и Англии. Оба матча запланированы на 22:00 по киевскому времени.

На Апеннинах встретятся две команды культового Диего Марадоны. В гости к "Наполи" приехала испанская "Барселона". Каталонцы на групповом этапе стали победителями квартета с "Порту", донецким "Шахтером" и бельгийским "Антверпеном". Неаолитанцы уступили лишь мадридскому "Реалу".

Тем временем в Португалии "Порту" примет лондонский "Арсенал". Британские "канониры" выиграли группу, где в оппонентах были нидерландский ПСВ, французский "Ланс" и испанская "Севилья". Украинец Александр Зинченко пропустит поединок из-за повреждения.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов: