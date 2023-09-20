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Продовження Ліги чемпіонів 20 вересня: повний розклад матчів середи

Стамбул, Середа 20 вересня 2023 10:15
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Продовження Ліги чемпіонів 20 вересня: повний розклад матчів середи Фото: Королівський клуб проекзаменує дебютантів із Берліна (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Стартовий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться вісьмома матчами середи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Два поєдинки запланували на перший слот о 19:45 за київським часом. У турецькому Стамбулі "Галатасарай" прийме данський "Копенгаген", а в Мадриді "Реал" зустрінеться з берлінським "Уніоном".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. До Мюнхена на матч із "Баварією" прибув англійський "Манчестер Юнайтед". Тим часом лондонський "Арсенал" прийме нідерландський ПСВ із Ейндховена. А фіналіст Ліги чемпіонів попереднього сезону – міланський "Інтер" – у гостях протистоятиме "Реал Сосьєдаду" в Іспанії.

Португальські представники зіграють домашні матчі – лісабонська "Бенфіка" прийме австрійський "Зальцбург", а "Брага" зустрінеться з італійським "Наполі". Нарешті іспанська "Севілья" протистоятиме французькому "Лансу" вдома. Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Галатасарай" – "Копенгаген", 19:45
  • "Реал" – "Уніон", 19:45
  • "Арсенал" – ПСВ, 22:00
  • "Баварія" – "Манчестер Юнайтед", 22:00
  • "Бенфіка" – "Зальцбург", 22:00
  • "Брага" – "Наполі", 22:00
  • "Реал Сосьєдад" – "Інтер", 22:00
  • "Севілья" – "Ланс", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 20 вересня: повний розклад матчів середи

До слова, воротар Проведель голом в останній атаці врятував "Лаціо" від поразки в Кубку чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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