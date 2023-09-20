Продовження Ліги чемпіонів 20 вересня: повний розклад матчів середи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Два поєдинки запланували на перший слот о 19:45 за київським часом. У турецькому Стамбулі "Галатасарай" прийме данський "Копенгаген", а в Мадриді "Реал" зустрінеться з берлінським "Уніоном".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. До Мюнхена на матч із "Баварією" прибув англійський "Манчестер Юнайтед". Тим часом лондонський "Арсенал" прийме нідерландський ПСВ із Ейндховена. А фіналіст Ліги чемпіонів попереднього сезону – міланський "Інтер" – у гостях протистоятиме "Реал Сосьєдаду" в Іспанії.

Португальські представники зіграють домашні матчі – лісабонська "Бенфіка" прийме австрійський "Зальцбург", а "Брага" зустрінеться з італійським "Наполі". Нарешті іспанська "Севілья" протистоятиме французькому "Лансу" вдома. Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: