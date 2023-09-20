Продолжение Лиги чемпионов 20 сентября: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Два поединка запланировали на первый слот в 19:45 по киевскому времени. В турецком Стамбуле "Галатасарай" примет датский "Копенгаген", а в Мадриде "Реал" встретится с берлинским "Унионом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. В Мюнхен на матч с "Баварией" прибыл английский "Манчестер Юнайтед". Тем временем лондонский "Арсенал" примет нидерландский ПСВ из Эйндховена. А финалист Лиги чемпионов предыдущего сезона – миланский "Интер" – в гостях будет противостоять "Реал Сосьедаду" в Испании.

Португальские представители сыграют домашние матчи – лиссабонская "Бенфика" примет австрийский "Зальцбург", а "Брага" встретится с итальянским "Наполи". Наконец испанская "Севилья" будет противостоять французскому "Лансу" дома. Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO .

Список матчей среды в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов: