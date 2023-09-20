Кіпер "Лаціо" забив рятівний гол, "Барселона" влаштувала розгром: результати Ліги чемпіонів
Для половини учасників групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 завершився перший тур змагань. Перемоги здобули роттердамський "Фейєнорд", французький "Парі Сен-Жермен", німецький РБ "Лейпциг", англійський "Манчестер Сіті" та іспанська "Барселона".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур
Група E
"Лаціо" – "Атлетіко" – 1:1
Голи: Проведель, 90+5 – Барріос, 29
"Фейєнорд" – "Селтік" – 2:0
Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76
Нереалізований пенальті: Пайшау, 65 (Ф)
Вилучення: Лагербільке, 64 (С, друга жовта картка), Хольм, 68 (С, пряма червона картка)
Група F
"Мілан" – "Ньюкасл" – 0:0
ПСЖ – "Боруссія" Д – 2:0
Голи: Мбаппе, 49 (пенальті), Хакімі, 58
Група G
"Янг Бойз" – РБ "Лейпциг" – 1:3
Голи: Мешак, 33 – Сімакан, 3, Шлягер, 73, Шешко, 90+2
"Манчестер Сіті" – "Црвена Звезда" – 3:1
Голи: Альварес, 47, 60, Родрі, 73 – Букарі, 45
Група H
"Барселона" – "Антверпен" – 5:0
Голи: Феліш, 11, 66, Лєвандовскі, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54
Найнепересічніша подія трапилася у Римі. "Атлетіко" вів у рахунку понад годину ігрового часу після голу Барріоса та вже готувався їхати в Мадрид із перемогою. Утім, іншої думки був воротар "Лаціо" Проведель. Він пішов на подачу кутового в останній атаці та другим темпом головою відправив м'яч у сітку – 1:1 у підсумку.
ПСЖ у другому таймі зумів дотиснути Дортмунд. Повели в рахунку парижани після реалізованого Мбаппе одинадцятиметрового. Закріпив же успіх французького гранда Хакімі, який обігрався з партнером, пройшов Хуммельса та пробив у дальній кут. Через нульову нічию "Мілана" та "Ньюкасла" ПСЖ вийшов у лідери.
Довелося попотіти, щоб здобути три очки, "Ман Сіті". Чинний володар Кубка чемпіонів пропустив від "Црвени Звезди" перед перервою, коли Букарі реалізував вихід віч-на-віч із Едерсон. Проте, в другому таймі все стало на свої місця. Дубль оформив Альварес, а Родрі ефектним пострілом із лінії штрафного встановив остаточний результат.
Не мала проблем із "Антверпеном" команда Хаві. "Барса" забила тричі до екватора першого тайму. Феліш обіграв оборонця і класно поклав у кут із меж карної зони, Лєвандовскі з кількох метрів замкнув простріл португальця, а згодом Батай спрямував м'яч у власні ворота. Після перерви Гаві та той же Феліш добили бельгійців.
До слова, донецький "Шахтар" зазнав поразки від "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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