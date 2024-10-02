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Продовження Ліги чемпіонів 2 жовтня: повний розклад матчів середи

Фото: "Болонья" і "Шахтар" тепер поженуться за "Ліверпулем" і "Аталантою" відповідно (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Розіграш основного раунду оновленої Ліги чемпіонів продовжиться в середу дев'ятьма поєдинками в різних куточках Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Відкриватимуть ігровий вечір два поєдинки в 19:45 за київським часом. Іспанська "Жирона" Віктора Циганкова прийме роттердамський "Фейєнорд", а донецький "Шахтар" протистоятиме "Аталанті" з Бергамо.

На 22:00 запланували ще 7 матчів. Бірмінгемська "Астон Вілла" зустрінеться з мюнхенською "Баварією", а лісабонська "Бенфіка" та мадридський "Атлетіко" влаштують піренейські розбірки. Загребське "Динамо" вдома гратиме проти французького "Монако".

Натомість англійський "Ліверпуль" прийме італійську "Болонью". Мадридський "Реал" гостюватиме у французького "Лілля", а туринський "Ювентус" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг". Нарешті "Штурм" із австрійського Граца протистоятиме бельгійському "Брюгге".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Штурма" проти "Брюгге" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів середи в 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • "Жирона" – "Фейєнорд", 19:45
  • "Шахтар" – "Аталанта", 19:45
  • "Астон Вілла" – "Баварія", 22:00
  • "Бенфіка" – "Атлетіко", 22:00
  • "Динамо" Загреб – "Монако", 22:00
  • "Ліверпуль" – "Болонья", 22:00
  • "Лілль" – "Реал", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Ювентус", 22:00
  • "Штурм" – "Брюгге", 22:00

 

До слова, вранці анонсували поєдинок "Шахтаря" і "Аталанти" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, напередоді "Арсенал" упевнено переграв ПСЖ у 2-му турі турніру.

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