Продовження Ліги чемпіонів 13 березня: повний розклад матчів середи

Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 завершиться двома матчами-відповідями плей-офф у Німеччині та Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Поєдинки відбудуться в Дортмунді та Мадриді. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Нідерландський ПСВ гостюватиме в "Боруссії" після домашньої нічиєї. Три тижні тому на гол дортмундця Малена своїм забитим м'ячем відповів капітан "червоно-білих" де Йонг. Нідерландський гранд із тих пір не програвав, а ось "джмелі" набрали 6 очок із дев'яти в Бундеслізі.
Натомість в іспанській столиці "Атлетіко" намагатиметься відігратися в міланського "Інтера". Перший матч завершився мінімальною перемогою "нерадзуррі" з голом Арнаутовіча. Швейцарець пропустить другий поєдинок, але в обоймі Сімоне Індзагі залишилися Мартінес, Тюрам і Санчес.
Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".
Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
До слова, напередодні "Арсенал" і "Барселона" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів після домашніх перемог.
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