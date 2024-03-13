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Продолжение Лиги чемпионов 13 марта: полное расписание матчей среды

Фото: Лаутаро Мартинес (в центре) в первом поединке не забил (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24 завершится двумя ответными матчами плей-офф в Германии и Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Поединки состоятся в Дортмунде и Мадриде. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Нидерландский ПСВ будет гостить у "Боруссии" после домашней ничьей. Три недели назад на гол дортмундца Малена своим забитым мячом ответил капитан "красно-белых" де Йонг. Нидерландский гранд с тех пор не проигрывал, а вот "шмели" набрали 6 очков из девяти в Бундеслиге.

В испанской же столице "Атлетико" попытается отыграться у миланского "Интера". Первый матч завершился минимальной победой "нерадзурри" с голом Арнаутовича. Швейцарец пропустит второй поединок, но в обойме Симоне Индзаги остались Мартинес, Тюрам и Санчес.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Атлетико" – "Интер", 22:00
  • "Боруссия" Д – ПСВ, 22:00

К слову, накануне "Арсенал" и "Барселона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов после домашних побед.

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