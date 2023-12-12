Продовження Ліги чемпіонів 12 грудня: повний розклад матчів вівторка

Вирішальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок вісьмома матчами в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Шостий тур основної сітки головного єврокубка розпочнеться двома поєдинками о 19:45 за київським часом. Французький "Ланс" удома прийме іспанську "Севілью", а нідерландський ПСВ зустрінеться з лондонським "Арсеналом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. Англійський "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Баварії" з Мюнхена на "Олд Траффорд". Тим часом стамбульський "Галатасарай" гостюватиме в данського "Копенгагена". Наразі вихід у плей-офф поки гарантував лише чемпіон Німеччини.

Зате обидві путівки розіграли в групі D. Австрійський "Зальцбург" в очному протистоянні з лісабонською "Бенфікою" позмагається за місце в Лізі Європи. Натомість міланський "Інтер" у паралельному поєдинку з іспанським "Реал Сосьєдадом" визначить переможця квартету.

На Апеннінах італійський "Наполі" прийме "Брагу" з Португалії в боротьбі за 1/8 фіналу. Мадридський "Реал" гостюватиме в Берліні, де зустрінеться з місцевим "Уніоном". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: