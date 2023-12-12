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Продовження Ліги чемпіонів 12 грудня: повний розклад матчів вівторка

Європа, Вівторок 12 грудня 2023 11:45
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Продовження Ліги чемпіонів 12 грудня: повний розклад матчів вівторка Фото: МЮ і "Галатасарай" претендують на 1/8 фіналу Кубка чемпіонів (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорців

Вирішальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок вісьмома матчами в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Шостий тур основної сітки головного єврокубка розпочнеться двома поєдинками о 19:45 за київським часом. Французький "Ланс" удома прийме іспанську "Севілью", а нідерландський ПСВ зустрінеться з лондонським "Арсеналом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. Англійський "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Баварії" з Мюнхена на "Олд Траффорд". Тим часом стамбульський "Галатасарай" гостюватиме в данського "Копенгагена". Наразі вихід у плей-офф поки гарантував лише чемпіон Німеччини.

Зате обидві путівки розіграли в групі D. Австрійський "Зальцбург" в очному протистоянні з лісабонською "Бенфікою" позмагається за місце в Лізі Європи. Натомість міланський "Інтер" у паралельному поєдинку з іспанським "Реал Сосьєдадом" визначить переможця квартету.

На Апеннінах італійський "Наполі" прийме "Брагу" з Португалії в боротьбі за 1/8 фіналу. Мадридський "Реал" гостюватиме в Берліні, де зустрінеться з місцевим "Уніоном". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Ланс" – "Севілья", 19:45
  • ПСВ – "Арсенал", 19:45
  • "Зальцбург" – "Бенфіка", 22:00
  • "Інтер" – "Реал Сосьєдад", 22:00
  • "Копенгаген" – "Галатасарай", 22:00
  • МЮ – "Баварія", 22:00
  • "Наполі" – "Брага", 22:00
  • "Уніон" – "Реал", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 12 грудня: повний розклад матчів вівторка

До слова, раніше "Шахтар" прилетів до Португалії на вирішальний матч групи Ліги чемпіонів.

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