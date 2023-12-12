Продолжение Лиги чемпионов 12 декабря: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Шестой тур основной сетки главного еврокубка начнется двумя поединками в 19:45 по киевскому времени. Французский "Ланс" дома примет испанскую "Севилью", а нидерландский ПСВ встретится с лондонским "Арсеналом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. Английский "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Баварии" из Мюнхена на "Олд Траффорд". Тем временем стамбульский "Галатасарай" будет гостить у датского "Копенгагена". Выход в плей-офф пока гарантировал только чемпион Германии.

Зато обе путевки разыграли в группе D. Австрийский "Зальцбург" в очном противостоянии с лиссабонской "Бенфикой" сразится за место в Лиге Европы. В свою очередь миланский "Интер" в параллельном поединке с испанским "Реал Сосьедадом" определит победителя квартета.

На Апеннинах итальянский "Наполи" примет "Брагу" из Португалии в борьбе за 1/8 финала. Мадридский "Реал" будет гостить в Берлине, где встретится с местным "Унионом". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов: