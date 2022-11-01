Продовження Ліги чемпіонів 1 листопада: повний розклад матчів вівторка

Перший ігровий день вирішального туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться двома матчами групи B о 19:45. Заочно за місце в плей-офф Ліги Європи боротимуться леверкузенський "Байєр" (вдома проти "Брюгге") та мадридський "Атлетіко" (у гостях проти "Порту").

Центральний матч вечора відбудеться у Мюнхені о 22:00. Там "Баварія" прийме міланський "Інтер", разом із яким гарантувала собі місце в 1/8 фіналу. Натомість "Барселона" гратиме за престиж проти "Вікторії" з Пльзеня. Битва лідерів відбудеться у квартеті A – англійський "Ліверпуль" прийме італійський "Наполі".

Найцікавіша ситуація склалася у групі D. Там усі 4 команди претендують на вихід у плей-офф, місце в Лізі Європи та остаточний виліт із єврокубків. Гарантією для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стануть перемоги: "Марсель" прийме лондонський "Тоттенхем", а "Спортінг" у Лісабоні зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Байєр" – "Брюгге", 19:45

"Порту" – "Атлетіко", 19:45

"Баварія" – "Інтер", 22:00

"Ліверпуль" – "Наполі", 22:00

"Марсель" – "Тоттенхем", 22:00

"Вікторія" Пльзень – "Барселона", 22:00

"Рейнджерс" – "Аякс", 22:00

"Спортінг" – "Айнтрахт", 22:00

Раніше "Шахтар" прибув до Варшави на останній матч групового етапу турніру. До поєдинку проти РБ "Лейпциг" готуватимуться 27 виконавців. Під питанням участь Коноплі, Очеретька та Зубкова.