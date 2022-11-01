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Продолжение Лиги чемпионов 1 ноября: полное расписание матчей вторника

Фото: Генрих Мхитарян во второй раз встретится с Йозуа Киммихом (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами во вторник начнется заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый игровой день решающего тура основной сетки Кубка чемпионов начнется двумя матчами группы B в 19:45. Заочно за место в плей-офф Лиги Европы сразятся леверкузенский "Байер" (дома против "Брюгге") и мадридский "Атлетико" (в гостях против "Порту").

Центральный матч вечера состоится в Мюнхене в 22:00. Там "Бавария" примет миланский "Интер", вместе с которым гарантировала себе место в 1/8 финала. Тем временем "Барселона" сыграет за престиж против "Виктории" из Пльзеня. Битва лидеров состоится в квартете A – английский "Ливерпуль" примет итальянский "Наполи".

Самая интересная ситуация сложилась в группе D. Там все 4 команды претендуют на выход в плей-офф, место в Лиге Европы и окончательный вылет из еврокубков. Гарантией для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов станут победы: "Марсель" примет лондонский "Тоттенхэм", а "Спортинг" в Лиссабоне встретится с франкфуртским "Айнтрахтом".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей вторника в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Байер" – "Брюгге", 19:45
  • "Порту" – "Атлетико", 19:45
  • "Бавария" – "Интер", 22:00
  • "Ливерпуль" – "Наполи", 22:00
  • "Марсель" – "Тоттенхэм", 22:00
  • "Виктория" Пльзень - "Барселона", 22:00
  • "Рейнджерс" – "Аякс", 22:00
  • "Спортинг" – "Айнтрахт", 22:00

Ранее "Шахтер" прибыл в Варшаву на последний матч группового этапа турнира. К поединку против РБ "Лейпциг" будут готовиться 27 исполнителей. Под вопросом участие Конопли, Очеретько и Зубкова.

К слову, накануне УАФ анонсировала обращение в ФИФА относительно дисквалификации сборной Ирана на ЧМ-2022.

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