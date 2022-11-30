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Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 30 листопада

Фото: Збірна Франції полетіла в плей-офф Мундіалю (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорців

У середу програма третього туру основної сітки чемпіонату світу-2022 у Катарі продовжиться поєдинками в двох групах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На 30 листопада організатори запланували матчі в квартетах C і D. Наразі 7 команд зберігають шанси на вихід у плей-офф Мундіалю, а збірна Франції здобула путівку до 1/8 фіналу раніше.

Два поєдинки розпочнуться о 17:00. Австралійська збірна зійдеться в бою з національною командою Данії, а в Ер-Райяні відбудеться принципове протистояння тунісців і французів. "Карфагенських орлів" і данців влаштують лише перемоги.

Центральний матч для розпочнеться о 21-й – збірна Польщі на чолі з Лєвандовскі намагатиметься не пустити в плей-офф Аргентину Мессі. У паралельному матчі групи аравійці спробують організувати ще одну сенсацію – проти національної команди Мексики.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 30 листопада на чемпіонаті світу-2022:

  • Австралія – Данія, 30 листопада, 17:00
  • Туніс – Франція, 30 листопада, 17:00
  • Польща – Аргентина, 30 листопада, 21:00
  • Саудівська Аравія – Мексика, 30 листопада, 21:00

До слова, напередодні Нідерланди переграли збірну Катару та виграли групу A ЧС-2022.

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