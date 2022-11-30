RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 30 ноября

Фото: Сборная Франции улетела в плей-офф Мундиаля (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

В среду программа третьего тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре продолжится в двух группах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 30 ноября организаторы запланировали матчи в квартетах C и D. В данный момент 7 команд сохраняют шансы на выход в плей-офф Мундиаля, а сборная Франции завоевала путевку в 1/8 финала раньше.

Два поединка начнутся в 17:00. Австралийская сборная сойдется в бою с национальной командой Дании, а в Эр-Райяне состоится принципиальное противостояние тунисцев и французов. "Карфагенских орлов" и датчан устроят только победы.

Центральный матч начнется в 21 час – сборная Польши во главе с Левандовски попытается не пустить в плей-офф Аргентину Месси. В параллельном матче группы аравийцы попытаются организовать еще одну сенсацию – против национальной команды Мексики.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 30 ноября на чемпионате мира-2022:

  • Австралия – Дания, 30 ноября, 17:00
  • Тунис – Франция, 30 ноября, 17:00
  • Польша – Аргентина, 30 ноября, 21:00
  • Саудовская Аравия – Мексика, 30 ноября, 21:00

К слову, накануне Нидерланды обыграли сборную Катара и выиграли группу A ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСборная АргентиныЧМ-2022Чемпионат мира