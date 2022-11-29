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Збірна Нідерландів виграла групу ЧС-2022 завдяки перемозі над Катаром

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Ель-Хаур, Вівторок 29 листопада 2022 18:54
Збірна Нідерландів виграла групу ЧС-2022 завдяки перемозі над Катаром Фото: Френкі де Йонг і Мемфіс Депай святкують взяття воріт (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Упевненою звитягою національної команди Нідерландів завершився матч третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти збірної Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група A, 3-й тур

Нідерланди – Катар – 2:0

Голи: Гакпо, 26, де Йонг, 49

Зі стартових хвилин на полі запанувала жорстка боротьба. Майже кожен атакувальний випад обох команд наштовхувався на тактичні фоли. Тож із гольовими нагодами довелося зачекати.

До середини тайму "помаранчеві" додали в активності. Ось Депай пробив над поперечиною після відскоку від Блінда. Далі Классен виграв верхову боротьбу, але не зміг акцентовано пробити після кутового.

А на 26-й хвилині збірна Нідерландів повела в рахунку. Це Гакпо обігрався з тим же Классеном, прорвався крізь оборонців до штрафного та з лінії майданчика пробив точнісінько в нижній кут.

Забитий м'яч зняв із нідерландців частину тягару відповідальності за результат. Підопічні Луї ван Гала почали грати спокійніше та отримали можливість спокійно готувати власні атаки. У такому стилі закінчився перший тайм і розпочався другий.

І фактично в його дебюті "помаранчеві" забили вдруге. Классен подачею відшукав на межі воротарського Депая, який у ближньому бою не зміг переграти Баршама. Однак, на добиванні опинився де Йонг і вгатив м'яч у сітку.

Збірна Катару спробувала огризнутися кілька разів. Атаки будували через фланги. Та на біду господарів Мундіалю перспективні простріли звідти банально не було кому завершувати. Натомість нідерландці перейшли до роботи в економ-режимі.

Та навіть у такій ситуації європейська команда могла довести рахунок до розгромного. Той же Бергейс, який з'явився на заміну в другій половині, навіть забив після стінки з Янссеном. Проте, гол скасували через гру рукою у Гакпо на старті епізоду.

Однак, і двох забитих м'ячів збірній Нідерландів цілком вистачило для перемоги. Не лише в звітному поєдинку, а й у квартеті загалом. "Помаранчеві" набрали 7 пунктів і чекатимуть у плей-офф на другу команду групи B.

До слова, напередодні Португалія перемогою над збірною Уругваю виборола місце в плей-офф Мундіалю.

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