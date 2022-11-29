Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 29 листопада

Організатори запланували на 29 листопада поєдинки в трьох містах. Учасників плей-офф визначать команди квартетів A і B.

О 17:00 розпочнуться два поєдинки. Збірна Нідерландів зустрінеться з катарцями, а в паралельному матчі зіграють національні команди Еквадору та Сенегалу. Шанси на вихід до 1/8 фіналу зберігають три збірні, окрім господарів турніру.

Натомість о 21-й почнуть з'ясовувати долю путівок у плей-офф ще чотири команди. У групі B відбудуться відразу два принципових протистояння – збірна Уельсу зобов'язана перемагати Англію, а переможець матчу Іран – США гарантовано гратиме в 1/8 фіналу.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 29 листопада на чемпіонаті світу-2022: