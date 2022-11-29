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Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 29 ноября

Фото: Вирджил ван Дейк поведет Нидерланды в бой (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

Программа третьего тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре во вторник начнется четырьмя матчами в двух группах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Организаторы запланировали на 29 ноября поединки в трех городах. Участников плей-офф определят команды квартетов A и B.

В 17:00 начнутся два поединка. Сборная Нидерландов встретится с катарцами, а в параллельном матче сыграют национальные команды Эквадора и Сенегала. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют три сборные, кроме хозяев турнира.

В свою очередь 21:00 начнут выяснять судьбу путевок в плей-офф еще четыре команды. В группе B состоятся сразу два принципиальных противостояния – сборная Уэльса обязана побеждать Англию, а победитель матча Иран – США гарантированно сыграет в 1/8 финала.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 29 ноября на чемпионате мира-2022:

  • Нидерланды – Катар, 29 ноября, 17:00
  • Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 17:00
  • Уэльс – Англия, 29 ноября, 21:00
  • Иран – США, 29 ноября, 21:00

К слову, накануне Португалия победой над сборной Уругвая завоевала место в плей-офф Мундиаля.

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