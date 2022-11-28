Португалія здолала збірну Уругваю у матчі з акцією для України і вийшла в плей-офф ЧС-2022

Збірна Португалії у другому турі групового етапу чемпіонату світу здобула перемогу над національною командою Уругваю і вийшла до 1/8 фіналу Мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група H, 2-й тур

Португалія – Уругвай – 2:0

Голи: Фернандеш, 54, 90+1 (пенальті)

Фаворити квартету H довго не запрягали. Уже в дебюті на неточний постріл уругвайця Олівери європейська збірна відповіла ударом з льоту від Карвалью після скидання Роналду плечем (!) – вище воріт.

Згодом Хіменес головою відгукнувся на подачу кутового з лівого флангу, але м'яч просвистів над поперечиною. Натомість під удар Феліша з лінії карної зони кинувся хтось із оборонців. Далі в стінку зі штрафного влучив Роналду.

Збірна Уругваю здебільшого змушена була відсиджуватися в обороні. Та саме "селесте" змарнували перший стовідсотковий момент. Це Бентанкур завзято пішов на двох оборонців, прорвався до штрафного майданчика, проте не зміг переграти Кошту в ближньому бою.

А на старті другої половини трапилася політична акція. На поле вибіг уболівальник, який став на захист усіх пригноблених сьогодення. Він продемонстрував прапор ЛГБТ-спільноти, а на футболці розмістив два написи – Save Ukraine ("Врятуймо Україну") під фірмовим знаком Супермена та Respect for Iranian women ("Повагу іранським жінкам").

Після несподіваної паузи португальська збірна повела в рахунку. Фланговий оборонець Уругваю Варела затримався поблизу власних воріт і залишив у грі Роналду, який чи то доторкнувся, чи то ні до навісу Фернандеша з лівого флангу, а м'яч затріпотів у сітці – 1:0.

Часу страждати через пропущений м'яч уругвайці не мали, тож відразу пішли вперед. Напівнагоди мали Кавані та Нуньєс, але скористатися ними не змогли. Зрештою, на 75-й хвилині потужний удар Гомеса з лінії штрафного влучив у стійку. А Суарес за кілька хвилин пробив мимо після відскоку.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Під завісу матчу одна з атак португальців після втручання VAR завершилася призначенням одинадцятиметрового за гру рукою Хіменеса. До позначки підійшов Фернандеш і реалізував пенальті у фірмовому стилі, встановиши фінальний результат.