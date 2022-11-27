Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу 27 листопада

Другий тур групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі в неділю продовжиться матчами ще двох квартетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Організатори запланували на 27 листопада чотири матчі. Боротьбу за путівки в плей-офф Мундіалю продовжать команди груп E і F.

Двобій збірних Японії та Коста-Рики розпочнеться о 12:00 за київським часом. На дві години пізніше пролунає стартовий свисток у протистоянні національних команд Бельгії та Марокко. О 18-й футбольний вечір відкриють хорватська та канадська команди. Центральний матч дня між Іспанією і Німеччиною призначений на 21:00.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 27 листопада на чемпіонаті світу-2022: