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Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 27 ноября

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Эр-Райян, Воскресенье 27 ноября 2022 10:28
Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 27 ноября Фото: Сборная Испании может досрочно выйти в плей-офф (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Второй тур группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре в воскресенье продолжится матчами еще двух квартетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Организаторы запланировали на 27 ноября четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды групп E и F.

Поединок сборных Японии и Коста-Рики начнется в 12:00 по киевскому времени. Через два часа прозвучит стартовый свисток в противостоянии национальных команд Бельгии и Марокко. В 18 часов футбольный вечер откроют хорватская и канадская команды. Центральный матч дня между Испанией и Германией назначен на 21:00.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 27 ноября на чемпионате мира-2022:

  • Япония – Коста-Рика, 27 ноября, 12:00
  • Бельгия – Марокко, 27 ноября, 15:00
  • Хорватия – Канада, 27 ноября, 18:00
  • Испания – Германия, 27 ноября, 21:00

Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 27 ноября

К слову, накануне сборная Франции первой оформила путевку в 1/8 финала Мундиаля.

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