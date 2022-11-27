Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа 27 ноября

Второй тур группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре в воскресенье продолжится матчами еще двух квартетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Организаторы запланировали на 27 ноября четыре матча. Борьбу за путевки в плей-офф Мундиаля продолжат команды групп E и F.

Поединок сборных Японии и Коста-Рики начнется в 12:00 по киевскому времени. Через два часа прозвучит стартовый свисток в противостоянии национальных команд Бельгии и Марокко. В 18 часов футбольный вечер откроют хорватская и канадская команды. Центральный матч дня между Испанией и Германией назначен на 21:00.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 27 ноября на чемпионате мира-2022: