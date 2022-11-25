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Продовження ЧС-2022: повний розклад матчів другого туру Мундіалю

Фото: Збірна Англії вже покарала Іран (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Чемпіонат світу 2022 року в Катарі у п'ятницю продовжиться матчами другого туру групового етапу. Він триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На 25 листопада заплановані чотири матчі. Боротьбу за путівки в плей-офф Мундіалю продовжать команди квартетів A і B.

О 12:00 за київським часом розпочнеться двобій збірних Уельсу та Ірану. На дві години пізніше зіграють національні команди Катару та Сенегалу. Футбольний вечір о 18:00 відкриють збірні Нідерландів і Еквадору. Натомість останніми на полі з'являться колишні метрополія і колонія – збірна Англії протистоятиме Сполученим Штатам.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 2-го туру чемпіонату світу-2022:

  • Уельс – Іран, 25 листопада, 12:00
  • Катар – Сенегал, 25 листопада, 15:00
  • Нідерланди – Еквадор, 25 листопада, 18:00
  • Англія – США, 25 листопада, 21:00

До слова, напередодні збірна Португалії перестріляла Гану та очолила квартет H.

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